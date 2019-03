Salvatore Garzillo

Scarface era il suo mito. Quando nel febbraio dell'anno scorso la polizia lo ha arrestato, in casa gli hanno trovato un trono kitch come quello di Tony Montana, raffigurato anche in un quadro dietro la scrivania. Il personaggio interpretato da Al Pacino era il suo idolo, così come Pablo Escobar, il re dei narcos colombiani: per omaggiarlo aveva battezzato il suo pitbull Pablo. Ieri il tribunale ha condannato in rito abbreviato a 12 anni Simone Pittella, il 29enne finito in un'inchiesta sulla gestione delle piazze di spaccio di Comasina e Bruzzano tra il 2013 e il 2017. Il giudice ha riqualificato il ruolo di Pittella, da capo del gruppo a partecipe della presunta associazione a delinquere.

La sentenza del gup Livio Cristofano ha riguardato altre 18 persone. Il cugino di Simone, Paolo Pittella, è stato condannato a 6 anni per spaccio. Ad avere il conto più salato è stato Luca Saccomanno, 20 anni. Leggermente meglio, 17 anni e 8 mesi, a Christofer Scirocco, nipote del boss di ndrangheta Giuseppe Flachi, detto Pepè. Nel 2017 Pittella era stato scarcerato dopo aver scontato una pena per un reato commesso con il cognato di Pepé Flachi.

Lo Scarface della Comasina viveva in un appartamento di 80 metri quadri in un grosso condominio accessibile da via Dora Baltea, via Dora Riparia e via Forni, un posto con una struttura perfetta per la fuga. Ma, nonostante le vedette, gli agenti riuscirono a bloccarlo. In casa c'era anche la fidanzata, la 20enne Maria Emilia Carvelli, figlia di Mario, boss della droga di Quarto Oggiaro. Le indagini hanno svelato che lo spaccio a Comasina andava così bene che lo stipendio medio dei gestori poteva arrivare anche a ottomila euro. Il loro compito era aprire i pacchi di cocaina, imbustare le dosi e coordinare i pusher in turni di otto ore. Arrivavano a 5-6mila euro, invece, i magazzinieri.

