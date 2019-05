Salvatore Garzillo

Sarebbe una stalker seriale Sara Antonella Del Mastro, la 38enne che martedì sera a Legnano ha ustionato con l'acido l'ex fidanzato, il 29enne Giuseppe Morgante, che l'aveva denunciata dopo un mese di relazione per i suoi atteggiamenti ossessivi. La Del Mastro non si è limitata alle 800 telefonate al giorno all'operaio di Legnano, né alle minacce e neppure al taglio delle gomme della sua auto: ha allargato il raggio molestando via social e telefono un'amica del 29enne, accusandola di avere una storia con lui. È uno dei nuovi elementi emersi dall'indagine sull'aggressione avvenuta sotto casa dell'uomo mentre rientrava dal lavoro. L'acido lo ha colpito al volto, al collo, al torace, all'addome e a un braccio, provocandogli ustioni di terzo grado con il rischio di perdere l'occhio destro. Nelle prossime settimane sarà operato all'ospedale Niguarda.

La Del Mastro, che oggi sarà interrogata e che secondo il suo avvocato Pierpaolo Proverbio «ha un atteggiamento collaborativo anche con lo psichiatra del carcere», aveva contattato l'ipotetica rivale attraverso i social dopo aver scoperto che era amica di Morgante. Alla nuova vittima, una giovane che vive nel Varesotto, aveva detto di aspettare un figlio dall'operaio e poi le ha chiesto il numero di cellulare con l'intenzione di diventare sua amica. Appena il 29enne ha troncato la relazione, è iniziato lo stalking. I contatti sono diventati così frequenti e pressanti che la ragazza l'ha denunciata per molestie telefoniche. In un'altra denuncia, quella che il 29enne ha presentato ai carabinieri il 19 aprile scorso, si legge che la Del Mastro ha infastidito anche la ex e l'attuale fidanzata di Morgante. «Sara l'ha contattata sui social, con il suo profilo, le ha detto di lasciarmi stare perché lei era la mia ragazza e ha anche aggiunto di aspettare un figlio da me - ha raccontato l'operaio ai militari - ha detto che era marcia dentro e che mi odiava».

