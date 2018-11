Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloSaranno le telecamere a mettere il punto sulla morte di Abderrahman El Essaidi, morto travolto da un treno martedì sera (come ha scritto ieri il Corriere della Sera), ma tutti gli elementi raccolti finora portano a un'unica, assurda verità: il 15enne italo marocchino stava sfidando il suo amico 13enne in una gara di coraggio sui binari della stazione di Parabiago. Un gioco che pensavano di riuscire a gestire e che invece hanno spinto all'estremo. Ieri la procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'accusa di omicidio colposo, un atto dovuto e necessario per consentire agli investigatori di procedere a una serie di accertamenti. È stato ascoltato il macchinista, sono state messe a verbale le testimonianze di diversi pendolari che erano presenti, sarà sicuramente interrogato il suo amico che subito dopo l'incidente è stato trasportato in ospedale in stato di choc. I due sono arrivati in stazione pochi minuti dopo le 19, da circa mezz'ora il convoglio di Trenitalia numero 2154 era partito da Milano Centrale diretto a Domodossola ed era previsto che attraversasse Parabiago a velocità sostenuta. Gli adolescenti si trovavano in un punto un po' isolato, eppure alcuni testimoni hanno raccontato di averli visti scendere dalla banchina e successivamente sdraiarsi e rialzarsi sulla linea. Un gesto ripetuto fino alle 19,18, quando il treno è arrivato sorprendendo Abderrahman ancora sui binari.«Ho visto tutto, è stato un gioco finito male», ha detto il testimone oculare - ero fermo sul secondo binario e c'era questo gruppetto di ragazzini, molti stranieri e qualche ragazza italiana. Hanno iniziato a muoversi da una parte all'altra della massicciata ferroviaria. Poi dal gruppo si sono staccati in due e sono andati in fondo al binario tre. Dall'altoparlante avevano annunciato l'arrivo del treno, lo si vedeva avvicinarsi, ma uno dei due ragazzini si è sdraiato sui binari. L'altro si è seduto sulla panchina a guardare le gesta dell'amico. Sono stato il primo ad avvicinarmi. È stata una scena che non dimenticherò mai».riproduzione riservata ®