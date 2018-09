Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloQuest'uomo potrebbe vincere il premio padre dell'anno. Per un anno e mezzo ha finto di aver vinto 5 milioni di euro con un gratta&vinci solo per evitare la separazione dalla moglie e continuare a frequentare i figli che, con la fine del rapporto, avrebbe visto con molta difficoltà. Il problema è sorto quando ha denunciato ai carabinieri di essere stato sequestrato da una banda dell'est Europa interessata ai soldi, una bugia inventata per giustificare alla moglie una valanga di altre menzogne.Il protagonista è un egiziano di 55 anni, denunciato per simulazione di reato e procurato allarme dai militari della tenenza di Pero a cui si era rivolto il 24 agosto. Aveva detto di essere stato aggredito sotto casa, costretto a salire in auto con un coltello puntato al fianco e minacciato da sconosciuti. Gli investigatori hanno accertato che in effetti la notizia della sua vincita era nota in paese e hanno disposto servizi di sorveglianza per l'egiziano, un incensurato che aveva perfino lasciato il lavoro da pizzaiolo per dare forza alla storia. Dopo un anno e mezzo diceva di essere ancora in attesa dell'accredito sul conto. Il castello ha iniziato a sgretolarsi alla fine di agosto, quando i carabinieri hanno scoperto che poco prima della vincita la coppia era in via di separazione e, subito dopo la notizia del gratta&vinci, la moglie aveva denunciato per maltrattamenti un altro uomo che si è scoperto essere il suo amante. Sembra infatti che l'uomo abbia reagito male quando gli ha detto di voler tornare col marito.La conferma definitiva della bugia del 55enne è arrivata con un accertamento alla Lottomatica, dove hanno smentito la sua vincita. A quel punto l'uomo è crollato e ha ammesso ai carabinieri di averlo fatto solo per evitare la separazione e la perdita dei propri figli. Quando gli hanno chiesto come pensava di uscirne ha risposto: «Sapevo che sarebbe finita ma ogni giorno in più con i miei figli era importante».riproduzione riservata ®