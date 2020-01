Salvatore Garzillo

Quel tuffo in acqua era il suo momento di svago, l'appuntamento fisso del martedì. Dalle 14,30 alle 15,30, assieme a un'altra decina di ospiti della comunità per disabili Le chiavi di casa di Muggiano, frequentava la piscina comunale in via Lamennais, nel quartiere di Quarto Cagnino. Un'ora assieme al personale della comunità che dal 2005 si occupa di persone con disabilità di vario tipo per realizzare con loro progetti di vita indipendente. Maggiore indipendenza era anche il sogno di Davide Duma, 32 anni, orfano di entrambi i genitori e affidato a un amministratore di sostegno del Comune.

Ieri, a metà della consueta lezione, si è allontanato dal gruppo ed è finito in un punto dove l'acqua era più alta. Troppo profonda per lui. Sono bastati pochi secondi, ha iniziato a bere ed è sparito sotto. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri che si stanno occupando del caso, l'istruttrice-bagnina si è subito accorta di quello che stava accadendo ed è prontamente intervenuta, ma quando Duma è stato portato a bordo vasca era già in arresto cardiaco. Grazie al defibrillatore è stato rianimato sul posto. I paramedici del 118 lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo, ma le sue condizioni erano gravissime. Alle 17,30 è stato dichiarato il decesso.

In procura è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. Il pm di turno, Antonia Pavan, ha disposto l'autopsia e una serie di accertamenti che hanno l'obiettivo di chiarire la dinamica di quello che, al momento, sembra un tragico incidente. Uno dei punti su cui si concentreranno le indagini riguarda l'opportunità di affidare a un'unica istruttrice un gruppo di 10 persone affette da disabilità motorie e psichiche.

Dal Comune hanno precisato che durante la lezione la piscina è chiusa al pubblico, che al gruppo sono riservate due corsie e che il personale impiegato - «qualificato e certificato dalla Federazione italiana nuoto» - è dipendente direttamente dalla comunità.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

