Salvatore Garzillo

Quel divieto dei genitori non le andava proprio giù. Rimanere a casa, senza poter uscire con le amiche e restare fuori fino a tardi con loro, era inaccettabile per lei che a 17 anni sentiva di vivere un'ingiustizia. Così si è chiusa in camera, ha annodato due lenzuola come in un film, e ha provato a calarsi dalla finestra del secondo piano del suo condominio a Cusano Milanino. Ma la realtà non è come nei film e stavolta il nodo non ha retto, facendola precipitare da diversi metri.

Rischia di diventare una storia davvero tragica la bravata di questa studentessa che mercoledì, poco dopo mezzanotte, ha tentato la sua maldestra fuga. È stata sfortunata perché nella caduta ha battuto la testa sull'asfalto, riportando traumi che hanno reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale e un delicato intervento neurochirurgo. I medici del San Gerardo di Monza preferiscono non sbilanciarsi, le sue condizioni sono serie ma sembra non sia in pericolo di vita. Di certo dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza che la terrà lontana, per ironia della sorte, dalle uscite notturne per cui ha rischiato di morire.

Al caso lavorano i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno ascoltato tutte le persone presenti in casa in quel momento, i genitori e la sorella. Secondo quanto ricostruito finora, non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dell'incidente.

Un episodio simile era avvenuto il 13 maggio scorso in via Lodovico il Moro, a Milano. Una ragazza peruviana di 16 anni era precipitata dal secondo piano mentre provava a raggiungere la strada calandosi dalla finestra della propria camera. Anche lei voleva aggirare il divieto della madre che le aveva proibito di uscire dalla stanza finché non avesse finito i compiti, la studentessa però ha tentato di scappare in pieno giorno, alle 15. Si è ritrovata sul selciato con entrambe le gambe rotte e una serie di fratture a ossa che neppure sapeva di avere.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

