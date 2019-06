Salvatore Garzillo

Quando la storia è positiva si chiama No.Lo., quando di mezzo ci sono spacciatori e rapinatori è semplicemente via Padova. Però la strada è sempre quella, un lungo corridoio che unisce la periferia al centro, la sintesi di una città che vive a singhiozzi, che distingue buono e cattivo seguendo il perimetro sulla mappa, a volte soltanto i civici di un marciapiede. Il nuovo questore Sergio Bracco ha capito che via Padova richiede un'attenzione particolare e che non basta il solito lavoro di pattuglia. Così la settimana scorsa - dal 27 maggio al 2 giugno - ha disposto controlli speciali affidando il compito a tre commissariati diversi, squadra mobile e unità cinofile. In totale sono 209 le persone identificate, 5 quelle arrestate per spaccio e 4 le indagate per detenzione di sostanze stupefacenti.

In manette tre gambiani, un nigeriano e un marocchino tra i 22 e i 36 anni: gli agenti li hanno sorpresi mentre vendevano droga ai clienti senza avere particolari accortezze. Sono stati sequestrati poco più di tre grammi di cocaina, 12 di hashish, 130 di marijuana e 737 euro, in larga parte frutto dello spaccio. Gli interventi delle volanti si sono svolti in particolare nel Parco della Martesana, in via dei Valtorta, all'interno dei Giardini de Pomm in via Tirano, in via dei Transiti e lungo tutta via Padova. Proprio nei Giardini de Pomm un italiano di 27 anni per sfuggire al controllo della polizia è saltato su una moto e prima di essere bloccato ha sfrecciato tra la gente a passeggio, rischiando di investire famiglie e bambini.

Una città nella città, con le sue dinamiche razziali, economiche, anche criminali. Molti gli irregolari fermati, come un afgano di 29 anni che è stato sorpreso mentre tentava una rapina in via dei Martiri Oscuri.

Nei giorni di assedio pacifico è stata impegnata anche la Divisione della polizia amministrativa e sociale e gli uomini dell'Unità annonaria e commerciale della polizia locale, che hanno controllato 17 negozi rilevando anomalie e violazioni amministrative in sei occasioni: hanno fatto multe per un valore complessivo di più di 17mila euro.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA