Salvatore Garzillo

Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire una breccia nel muro di fuoco, hanno trovato i due corpi ormai senza vita al terzo piano della scala E. Sul pianerottolo c'era la 51enne Maria Mento ricoperta di ustioni, nell'appartamento da cui era uscita c'era il cadavere della madre, la 86enne Liliana Noal, costretta a letto da una disabilità e morta carbonizzata senza poter tentare la fuga.

L'incendio è scoppiato alle 8,35 in via Don Sturzo 11 a Cernusco sul Naviglio, in un palazzo Aler di otto piani dove di recente c'erano stati lavori di adeguamento degli impianti. A quell'ora nel palazzo c'erano 24 condomini, tutti sgomberati in via precauzionale, anche se gli unici danni sono stati registrati al piano delle due vittime. Sette inquilini sono stati trasportati in ospedale (4 a Cernusco e 3 a Melzo), altri 14, tra cui un disabile, hanno rifiutato il trasporto. Un inquilino ha raccontato ai carabinieri di aver udito rumori sospetti provenire dall'appartamento già in fiamme delle due donne e di aver bussato per prestare aiuto. A quel punto la Mento ha aperto la porta ma avrebbe rifiutato l'offerta, richiudendola subito. Una testimonianza che porta gli investigatori a ritenere che l'incendio possa essere stato provocato proprio dalla 51enne, affetta da problemi psichici e in cura in un centro psico-sociale. Va detto che tale ipotesi, al momento, non è sostenuta da elementi concreti, bisognerà attendere la perizia dei vigili del fuoco per avere qualche certezza.

La procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo, il pm Giovanni Tarzia ha spiegato che la situazione all'ingresso dei pompieri era «troppo compromessa per tentare un'ipotesi, le fiamme sono avanzate in modo molto rapido e devastante». Le fiamme hanno interessato solo l'appartamento e nei prossimi giorni i tecnici accerteranno le condizioni di stabilità della palazzina.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA