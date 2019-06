Salvatore Garzillo

Quando i cancelli si aprono la stanchezza sparisce. Il viaggio, l'attesa, il sole implacabile sono un piccolo, trascurabile sacrificio per Vasco. «Per me non c'è altro dio, con due amici ho dormito in tenda per giorni nel piazzale dello stadio per poter arrivare sotto al palco e vederlo più vicino. Questo è il nostro pellegrinaggio laico». Marco arriva da Ancona ed è uno dei discepoli del rock, chiamarli fan sarebbe riduttivo. Per essere qui ha mentito a tutti, in ufficio sanno che deve fare una terapia alla spalla, alla fidanzata ha raccontato di essere a Chieti per lavoro. Ha poco più di 30 anni, era un bambino quando Vasco è entrato per la prima volta a San Siro. Era il 10 luglio 1990, il tour si chiamava Fronte del palco e segnò l'inizio della storia d'amore con lo stadio milanese che oggi festeggia con un record: 6 concerti in 12 giorni, 29 live in altrettanti anni.

«Questo è il ventesimo che vedo» racconta Fabio, 50enne milanese che perde tutto l'aplomb quando parte La nostra relazione. Canta a squarciagola, accompagna le frasi sbracciando verso l'enorme palco. «Mi ricorda una fidanzata - spiega quando torna ad aessere lo stimato architetto in polo - ognuno qui ha un pezzo di vita legato a Vasco». E in effetti capisci la sua grandezza quando perfino i venditori di birra egiziani si fermano per cantare Albachiara. Gli affari vanno bene, qualcuno però esagera, ne beve troppe e la cannabis (legale?) non aiuta a restare in piedi. Nulla di grave, qualche malore che non rovina la festa: il 118 non segnala interventi particolari.

Poi ci sono i veterani, polmoni di ferro e fegato d'acciaio. «Birre? Ho perso il conto, ma a Modena sì che ci siamo rovinati», spiega con disinvoltura Ettore, imbianchino di 58 anni nato a Novara ma da 30 anni a Bologna. Segni particolari: 16 concerti del Komandante, un tatuaggio di Vasco sul braccio destro e cappellino d'ordinanza. «Io e mia moglie siamo arrivati alle 10, abbiamo il treno per Bologna alle 2 di notte. Per lui questo e altro».

Vasco sembra ascoltarlo, canta Io no, non ti lascerò mai. Al momento di Rewind scoppiano reggiseni come i fuochi d'artificio della chiusura. Qualcuno supera il muro del suono e atterra sul palco, Vasco ne afferra uno, lo bacia e lo rilancia indietro ringraziando.

Vivere trasforma il San Siro in una chiesa, il santone di Zocca è appoggiato all'asta in raccoglimento, i fedeli sudati recitano con lui la preghiera disperata. Tra i 58mila ci sono generazioni che si incontrano, si abbracciano, per una volta nessuno rimprovera all'altro di vivere nel tempo sbagliato. Le luci di Giovanni Pinna e la regia di Pepsy Romanoff sottolineano le emozioni senza mai coprire l'intensità delle parole. Sono così tante, così affilate e dense, che non occorre il bis. Basta la benedizione di babbo Vasco: «In bocca al lupo, ce la farete tutti!». Amen.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

