Puntavano a contanti, cellulari e cuffiette di ultima generazione. Refurtiva che poi tentavano di barattare con altri minorenni come loro, componenti di un'altra baby gang che nel marzo scorso è stata fermata dai carabinieri dopo una serie di colpi in zona Sempione. Loro, invece, tre amici (un egiziano e due italiani) che si erano conosciuti in un oratorio fuori Milano, sono stati bloccati dagli agenti del commissariato Porta Genova con l'accusa di tre rapine commesse a distanza di poche ore il 29 gennaio 2019. All'epoca dei fatti erano tutti minorenni (ora l'egiziano ha 18 anni, gli altri ancora 17) eppure si muovevano come piccoli boss, consapevoli dei sistemi per spaventare le vittime, giovani come loro ma più indifese. Uno dei meccanismi era avvicinarsi fingendo cordialità con un abbraccio e poi sequestrare per qualche minuto il malcapitato per farsi consegnare quello che aveva.

Nell'ordinanza eseguita nei giorni scorsi è ricostruita la giornata criminale: partono in via Rembrandt scegliendo due ragazzini, poi bloccano due vittime in via Osoppo e infine un altro minore in via Senofonte. Un bottino magro solo in apparenza, che a loro sembrava un tesoretto. «Abbiamo scoperto che erano in contatto con un'altra baby gang attiva in zona Sempione (furono 12 le misure cautelari eseguite dai carabinieri, di cui 9 nei confronti di minori) per scambiare la refurtiva - hanno raccontato gli investigatori di Porta Genova che hanno condotto l'indagine - l'affare non andò a buon fine, non si accordarono in quell'occasione e poco dopo i loro referenti vennero tutti arrestati. In un caso hanno tentato di coinvolgere due vittime nel furto di un motorino». Per farlo li avevano minacciati usando queste parole: «Ora venite a fare le rapine con noi, altrimenti vi beccate il ferro». Nonostante la promessa della ritorsione, gli adolescenti di turno si sono rifiutati, riuscendo ad allontanarsi dopo aver consegnato i propri averi. Sebbene in due abbiano precedenti (uno dei quali per rapina) e si sospetta possano aver commesso altri colpi, il tribunale ha disposto per tutti l'affidamento a tre diverse comunità di recupero.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

