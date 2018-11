Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore Garzillo
Punita per non aver pagato, sfregiata con un coccio di bottiglia per un presunto debito da 40mila euro che aveva col suo protettore-amante. Vittima è una prostituta cinese di 26 anni che nell'ottobre del 2017 è stata torturata da due connazionali, un 27enne e un 35enne che ieri sono stati arrestati dagli investigatori della squadra mobile su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Giovanna Campanile su richiesta del pm Luigi Luzi.Secondo quanto emerso dalle indagini, la ragazza avrebbe osato disobbedire al suo uomo, mancando di versargli 40mila euro come percentuale per l'attività di sfruttamento a cui era costretta. Nel provvedimento c'è anche il nome di una cinese di 40 anni, la maîtresse che gestiva la casa di appuntamenti dove la 26enne si prostituiva. I clienti comunicavano attraverso l'applicazione WeChat, un colosso della messaggistica che è la versione cinese di WhatsApp. Per lei non è stato disposto l'arresto ma il divieto di dimora. I due uomini sono accusati di lesioni gravissime ed estorsione, non è stato ancora individuato precisamente l'autore materiale delle ferite.La tortura è avvenuta in un locale karaoke di Chinatown. I due hanno bloccato la ragazza e lentamente - come hanno raccontato gli investigatori - le hanno lasciato sul volto un segno indelebile della loro cattiveria. Ferite che le erano costate 20 punti di sutura e il pericolo di perdere un occhio. Difficilmente andranno via anche con la chirurgia estetica. La sua colpa è aver versato i guadagni su un proprio conto in Austria.Dopo la notte di incubo, non ha avuto la forza di presentarsi alla polizia. Ha atteso due settimane prima di trovate il coraggio di denunciare i suoi aguzzini.