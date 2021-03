Salvatore Garzillo

Prima i complimenti, poi le frasi sempre più spinte fino ad arrivare all'invio di foto di parti intime e richieste sessuali. È l'escalation che ha segnato le ultime settimane di un uomo di 66 anni, dipendente del Comune di Castano Primo, accusato di essere il pedofilo che ha tentato di circuire una bambina di 10 anni.

La madre della piccola ha scoperto i messaggi sul cellulare della figlia, agganciata tramite il profilo Instagram nonostante avesse scritto chiaramente nella sua biografia di avere 10 anni. Sposato e con 4 figli, il 66enne è anche impegnato in politica, così per timore che i contatti dell'uomo con le forze dell'ordine del posto potessero agevolarlo, la donna ha deciso di raccontare tutto alla redazione de Le Iene. Come spesso accaduto con storie di questo tipo, il presunto pedofilo ha tentato di sottrarsi al confronto dicendo che si tratta solo di invenzioni e che potrà spiegare tutto.

«Sei di una bellezza impareggiabile» le ha scritto sulla posta del social, «vorrei accarezzare dentro le tue mutandine», «tu mi hai fatto innamorare, ovvio che se dovessi dar retta al mio istinto immaginerei di accarezzare il tuo corpo fantastico». Le chat e il materiale inviato alla bambina lasciano poco spazio alla fantasia ma sarà comunque il tribunale a valutare il suo comportamento. Intanto, oltre a essere stato indagato dalla procura, il dipendente è stato «interdetto dal servizio in via cautelare, in attesa di definire il procedimento disciplinare in corso».

Il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, ha scritto che «la notizia ha sconvolto tutti, al di là di ogni sensazionalismo di sorta», che «le aberranti accuse mosse nel servizio televisivo non lasciano indifferenti» e che «l'amministrazione comunale era all'oscuro del contenuto dell'indagine e ha già assunto in queste ore tutti i provvedimenti opportuni e necessari a tutelare i cittadini, l'ente e i servizi degli uffici».

