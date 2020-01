Salvatore Garzillo

Prima di lanciarsi a folle velocità contro la recinzione della caserma di Sesto San Giovanni, la 51enne bosniaca al volante ha tentato di segnalare la sua intenzione con un paio di colpi di abbaglianti. Ovviamente nessuno avrebbe potuto capire. Il piantone ha sentito solo il boato dell'impatto. Qualche secondo dopo è uscito in strada e si è trovato davanti il buco nella recinzione provocato dal furgone guidato dalla rom.

La storia inizia nella notte tra lunedì e martedì, alle 2 del mattino, quando i carabinieri fermano in via Masaniello (Cinisello Balsamo) un pregiudicato bosniaco di 24 anni per un controllo. La verifica dura poco perché scappa e riesce a seminare i militari. Un'altra pattuglia lo intercetta mezz'ora dopo a Bresso e lo accompagna alla caserma di Sesto per il fotosegnalamento. Lì scoprono che fuggiva perché nel 2019 era stato espulso dall'Italia e aveva un divieto di rientro di 5 anni. Formalizzato l'arresto, il ragazzo chiama i familiari affinché gli portino una borsa con alcuni effetti personali per la notte e poco dopo si presentano al cancello madre, moglie e sorella a bordo di un furgone da cantiere.

Le tre donne consegnano il sacchetto e si allontanano. Poi, il colpo di follia. La 51enne percorre il vialetto che termina contro la recinzione e si ferma al lato opposto per qualche secondo. Due-tre colpi di abbaglianti e parte a tavoletta. Non è chiaro cosa volesse fare, il risultato è stato l'arresto per «distruzione o sabotaggio di opere militari», un reato che prevede una pena minima non inferiore a 8 anni. Inoltre la polizia stradale l'ha multata per eccesso di velocità danneggiamento a seguito di sinistro e per il numero di persone a bordo superiore ai limiti consentiti.

