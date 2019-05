Salvatore Garzillo

Per una volta il boschetto di Rogoredo è diventato un luogo di vita. Per una volta, dopo le innumerevoli morti di cui abbiamo parlato in questi anni, raccontiamo la nascita di un bambino. Eppure, probabilmente, è la peggior storia di emarginazione che quel pezzo di verde maledetto ha ospitato.

In una cascina in via Orwell, al di là del ponte che conduce a uno degli ingressi del bosco, una tossicodipendente ucraina di 28 anni ha partorito il suo primo figlio. È nato in mezzo a un cumulo di sporcizia, in una situazione di degrado e confine che si fatica ad associare alla splendente Milano. A chiamare i soccorsi è stata una connazionale della ragazza, che ha assistito al parto come improvvisata levatrice. Quando i paramedici del 118 sono arrivati sul posto non potevano credere ai loro occhi. Madre e piccolo sono stati trasportati d'urgenza alla clinica Mangiagalli, dove i dottori hanno confermato che le loro condizioni non sono preoccupanti. Il che è già un piccolo miracolo. Poiché la ragazza ha continuato ad assumere eroina anche durante la gravidanza. Il bambino dovrà restare in osservazione per alcuni giorni per sottoporlo alle terapie specifiche per situazioni di questo tipo. Poi subentreranno i servizi sociali, bisognerà capire se l'ucraina è in grado di prendersi cura del neonato o se dovrà accettare di darlo in affidamento.

La vicenda riaccende i riflettori su Rogoredo e sul reale impatto degli interventi realizzati negli ultimi mesi, tra cui il presidio medico ambulante della Croce Rossa che ha l'obiettivo di aiutare e soccorrere i fantasmi della siringa che vivono quella landa devastata. Rogoredo non è abbandonato: domenica mattina il pianista Emanuele Misuraca si è esibito nella spianata per il progetto Piano city Milano. Davanti a un centinaio di persone, che hanno sfidato la pioggia, ha suonato Il chiaro di luna di Beethoven. L'attenzione c'è, ma non basta.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

