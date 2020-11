Salvatore Garzillo

Per una vita intera si è svegliato presto per andare a lavoro, professione operaio. Forse per questo il 66enne Giuseppe Luciano Bianco aveva deciso che il suo mondo sarebbe finito all'alba, poco dopo le 6 di ieri mattina.

Si è alzato dal letto e si scagliato contro sua moglie, la 62enne Cinzia Rita Boffini, colpendola al busto con un coltello trovato nella loro casa al civico 29 di via Lambruschini, nel quartiere Bovisa. Poi ha cambiato stanza e si è avventato contro la suocera, Silva Francescati, 92 anni, ferita con almeno 20 fendenti tra torace e addome. Nella foga ha colpito anche il gatto prima di rivolgere la lama contro sé stesso. Gli è mancata la forza o il coraggio per portare a termine un programma che per fortuna è fallito su tutta la linea. È stato lui a chiamare il 118, che è riuscito a soccorrere le due donne e a trasportarle rispettivamente al Niguarda e al San Carlo. Le loro condizioni sono gravi, la prognosi resta riservata, ma i medici lasciano spazio a una speranza per entrambe.

La Boffini, che lavora come archivista alla Rai, avrebbe il quadro clinico più rassicurante. Nessun timore, invece, per le condizioni di suo marito Giuseppe, ricoverato al Niguarda con ferite superficiali. È in una stanza dell'ospedale, piantonato dai carabinieri con l'accusa di tentato duplice omicidio.

Al caso lavorano i militari del Nucleo Radiomobile, che hanno trovato l'uomo ferito e sotto choc, incapace di spiegare i motivi del suo gesto. L'appartamento sembrava il set di un film dell'orrore, con tracce di sangue sparse tra le varie stanze, trasportato in parte dal gatto di famiglia sporco e dolorante. L'animale è stato preso in affidamento dai veterinari, sta bene.

«Non abbiamo ancora un'idea precisa sul movente, forse Bianco fornirà dettagli utili nel corso dell'interrogatorio con il pm Cecilia Vassena», hanno spiegato gli investigatori, che tentano di ricostruire i fili di un'aggressione brutale e finora senza motivo. Da quella casa non sono mai partite richieste di aiuto, non risultano interventi né segnalazioni. I vicini non sanno bene cosa dire, sono frastornati e increduli. Le solite frasi di circostanza, sentite in tante occasioni di violenza, lasciano il posto a un silenzio smarrito. Mancano perfino i curiosi, le misure anti Covid hanno eliminato perfino i capannelli di quartiere che spesso sono una formidabile fonte di informazioni.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA