Mercoledì 14 Novembre 2018

Salvatore Garzillo

Per tutta la notte trascorsa nelle camere di sicurezza della polizia non è riuscito a parlare. Era troppo ubriaco per mettere assieme una frase di senso compiuto. Quando ha ripreso lucidità ha tentato di giustificarsi: «Ho bevuto tequila per tutto il giorno». Un motivo che non alleggerisce la posizione di Hernandez Aguilar, il salvadoregno di 22enne che lunedì sera ha ucciso all'Arco della Pace Tarek El Hosni, un tunisino di 41 anni che viveva in strada. Un omicidio singolare, la cui arma del delitto è una bicicletta scagliata cinque o sei volte sulla testa del nordafricano, anche quando era già finito a terra, tramortito.

Aguilar ha parlato di futili motivi ma non ha chiarito quale sia stato il movente della sua ferocia e probabilmente non lo farà mai. L'ipotesi degli investigatori è che i due abbiano litigato sotto i fumi dell'alcol, la percezione era completamente alterata, forse anche l'intenzione di uccidere. Sarà materia degli avvocati quando si arriverà al processo. Intanto il pm di turno Luigi Furno, che oggi interrogherà il ragazzo, ha già chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. L'udienza davanti al gip si terrà mercoledì.

Aguilar ieri è parso ancora confuso, stordito dalla tequila per ha bevuto senza sosta per un giorno intero. La ferita alla mano rimediata durante l'aggressione non dà alcuna preoccupazione.

Quando i poliziotti e i soccorritori del 118 sono arrivati all'Arco della Pace hanno trovato El Hosni privo di sensi, con tagli e traumi al cranio, alla mandibola e alla trachea. Non c'è stato nulla da fare, è morto sul posto per arresto cardiaco.