Salvatore Garzillo

Per più di quattro ore un intero quartiere ha fissato un punto in alto, al settimo piano di un palazzo Aler di Rozzano in via Stelle alpine. Dal balcone Alessandro A., postino di 42 anni con piccoli precedenti, ha minacciato di uccidere i suoi tre figli di 5, 6 e 7 anni. Gli ha puntato un coltello alla gola e in alcuni momenti li ha esposti oltre il parapetto, facendoli penzolare nel vuoto col rischio reale di farli precipitare per 25 metri. Il gesto di un uomo disperato, che ieri mattina avrebbe dovuto incontrare i servizi sociali del Comune per discutere una eventuale revoca dell'affidamento dei bambini, ottenuto dopo la separazione dalla moglie.

Era convinto che non ce l'avrebbe fatta, che li avrebbe persi per sempre e allora ha iniziato a bere nel pomeriggio, poi ha aggiunto degli psicofarmaci e alle 20,30 tutti i pensieri peggiori lo hanno sopraffatto.

In questo modo ha complicato definitivamente la situazione perché se prima c'era il rischio di perdere l'affidamento, ora è una certezza. Non potrebbe comunque badare ai figli, visto che è stato arrestato per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona a scopo di coazione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Quest'ultimo reato contestato perché ogni volta che carabinieri e vigili del fuoco tentavano di avvicinarsi all'ingresso del palazzo gli lanciava vasi e mattonelle.

L'unico con cui ha accettato di parlare è stato il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, a cui si deve la vera svolta. «Conosco la situazione da un anno, gli ho spiegato che nessuno gli avrebbe tolto i piccoli ha detto raccontato il primo cittadino - Sono entrato una prima volta, sembrava si fosse calmato. Ma poi ha ricominciato a minacciare i bambini dalla finestra. È stata una situazione drammatica, ho temuto che li uccidesse».

Ferretti ha approfittato di un momento in cui il 42enne si è sporto nuovamente dal balcone per inveire contro le forze dell'ordine e ha liberato l'ingresso che era stato bloccato con i mobili usati per barricarsi dentro. A quel punto i carabinieri, che per ore hanno gestito il postino con un negoziatore, sono entrati e hanno liberato i bambini. I piccoli sono stati trasportati al reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo per accertare che non siano stati costretti ad assumere gli stessi psicofarmaci del padre.

La cosa più difficile per i militari è stata scortare l'uomo in manette fino alla macchina perché le quasi 200 persone in strada, dopo un collettivo sospiro di sollievo, sembrava che volessero linciarlo. Ma la gente si è limitata a urla e insulti, nessuno se l'è sentita di rovinare il lieto fine.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA