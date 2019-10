Salvatore Garzillo

Per ottenere una casa popolare in zona Barona senza passare dalle lunghissime graduatorie c'era solo un sistema: aderire al Caab (Comitato autonomo abitanti Barona), partecipare alle azioni di resistenza agli sgomberi delle forze dell'ordine e, soprattutto, versare una quota che andava tra i 700 ai 1500 euro. Chi andava contro il meccanismo subiva minacce, estorsioni e perfino pestaggi.

Questa è l'accusa formulata dagli investigatori della Digos a 5 antagonisti che facevano parte del Caab, ai quali ieri hanno notificato un'ordinanza di divieto di dimora a Milano. Sono 4 italiani di 21, 24, 25 e 38 anni e un romeno di 36 (ancora latitante), tutti con precedenti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Le vittime invece sono 2 marocchini, un uomo di 43 anni e una donna incinta di 32, che nel maggio del 2018 hanno denunciato l'aggressione degli esponenti di Caab.

Il marocchino ha raccontato di aver chiesto di uscire dal Comitato e di riprendersi la quota di adesione e, per tutta risposta, sarebbe stato picchiato a bastonate, riportando una prognosi di 20 giorni. In quell'occasione l'unica che ha tentato di difenderlo è stata la conoscente incinta, che sarebbe stata malmenata a sua volta. Non solo, il suo intervento ha scatenato l'ira degli antagonisti che - sempre secondo la ricostruzione della procura - nei mesi successivi l'hanno sfrattata con minacce e pressioni continue. La donna viveva in quell'appartamento assieme alla famiglia, glielo avevano concesso dopo il pagamento di 1400 euro e la garanzia di intervenire in strada ogni volta che la polizia si presentava nel quartiere per sgomberare qualcuno.

Ieri il Caab ha parlato di «un attacco giuridico-politico». E ha dato una diversa versione dei fatti: il marocchino sarebbe stato allontanato dalle assemblee e dalla comunità dopo aver commesso «una violenza di genere». Nei giorni successivi l'uomo avrebbe aggredito uno dei militanti con un pugno, e sarebbe stato colpito per difesa.

riproduzione riservata ®

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA