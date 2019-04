Salvatore Garzillo

Per metterlo ko è stato necessario l'intervento di tre volanti della polizia, dello spray al peperoncino e delle manette. Solo così è stato possibile bloccare un romeno di 39 anni, di professione buttafuori ed esperto di kickboxing.

Sabato sera, in preda a un raptus di gelosia nei confronti della moglie, l'ha picchiata nel loro appartamento in via Brusuglio, periferia nord di Milano, in zona Affori. Calci e pugni alla compagna, una connazionale di 30 anni, davanti al loro bambino appena di 7 anni. Neppure il suo pianto disperato ha fermato la furia del padre, visibilmente ubriaco e accecato dalla convinzione di essere stato tradito.

È stato proprio grazie a un momento di distrazione dovuto all'alcol che la donna è riuscita a scappare dall'abitazione portando con sé il figlio. Si è rifugiata a casa del vicino, da dove ha chiamato la polizia chiedendo di intervenire al più presto. Il buttafuori non ha fatto in tempo ad allontanarsi. Gli agenti lo hanno trovato in casa che sfogava la sua frustrazione contro le suppellettili. Appena ha visto le divise si è scagliato contro di loro facendo valere la sua notevole stazza e mettendo in pratica tutte le conoscenze nelle arti marziali.

Bloccarlo non è stato semplice. I poliziotti hanno dovuto chiamare i rinforzi e utilizzare lo spray al peperoncino per avere la meglio sul romeno. Alla fine lo hanno ammanettato e accompagnato in questura: è stato arrestato per lesioni, resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale, mentre è stato possibile solo indagarlo per i maltrattamenti in famiglia.

La moglie, che non aveva mai denunciato per timore di ulteriori ripercussioni, ha finalmente trovato il coraggio di raccontare che sabato non è stata la prima volta. Le violenze andrebbero avanti con una preoccupante frequenza dal 2012, anno della nascita del loro bambino.

