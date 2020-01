Salvatore Garzillo

Per gli investigatori si è trattato di un tragico incidente, ma la procura vuole esserne certa, vuole capire se qualcuno abbia la responsabilità per la morte di Davide Duma, il disabile di 32 anni che martedì è morto annegato nella piscina di via Lamennais, nel quartiere di Quarto Cagnino.

I carabinieri hanno sequestrato il defibrillatore dell'impianto comunale con cui i primi soccorritori hanno tentato di salvare l'uomo in arresto cardiaco. Un atto necessario per accertare la corretta linea temporale dell'episodio. Al momento in procura c'è un fascicolo aperto che dal tavolo del pm di turno Antonia Pavan sta passando a quello del dipartimento Ambiente, salute, sicurezza e lavoro coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. L'ipotesi è di omicidio colposo a carico di ignoti, non è escluso che qualcuno possa essere inserito nel registro degli indagati, anche solo come atto dovuto per effettuare una serie di approfondimenti. Intanto l'istruttrice della comunità che accompagnava Duma e gli altri ospiti della struttura, risulta abbia un contratto che autorizza la presenza di una sola persona ogni dieci disabili per i corsi di nuoto. Questo era uno dei primi punti su cui si erano accesi i dubbi dei carabinieri intervenuti alla piscina.

Secondo quanto ricostruito finora, poco prima delle 15 Duma si è allontanato dal gruppo finendo in un punto della piscina più profondo dove non toccava. L'uomo, che aveva poca dimestichezza con l'acqua, si è trovato in difficoltà e ha iniziato a bere. Sarebbero bastati pochi secondi, anche se ora bisognerà capire quanto tempo è trascorso prima dell'intervento dell'istruttrice-bagnina. L'unica cosa certa è che il 32enne, una volta riportato all'asciutto sul bordo della vasca, era già in arresto cardiaco con i polmoni pieni. E in questo punto della storia compare il defibrillatore su cui si farà una perizia sul corretto funzionamento. Il personale del 118 ha poi trasportato Duma all'ospedale San Carlo in condizioni disperate ma alle 17 è stato dichiarato ufficialmente il decesso.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

