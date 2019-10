Salvatore Garzillo

Otto rapinatori arrestati in meno di 24 ore tra Magenta e Busto Arsizio. Due diverse batterie di banditi armati e ben organizzati, traditi in un caso dalla velocità d'intervento dei carabinieri e nell'altra dalle indagini della squadra mobile.

Il primo gruppo ha fatto irruzione lunedì sera nel centro scommesse Zeta Game in via Fratelli di Dio, a Magenta. Tre di loro erano armati con un fucile a canne mozze e due pistole con cui hanno esploso due colpi al soffitto per convincere il proprietario cinese di 53 anni a consegnare l'incasso di 10mila euro. L'azione è durata pochi minuti, poi la fuga su una Opel Astra e una Fiat 500 L. Nella segnalazione arrivata ai carabinieri della stazione di Corsico era precisato che erano partiti in direzione del quartiere Lavagna di Corsico, una zona di case popolari dove avrebbero facilmente potuto nascondere armi e bottino. Così hanno organizzato un posto di blocco all'altezza di Cesano Boscone, lungo la strada che sapevano avrebbero percorso. Di fronte al muro di auto con i lampeggianti i banditi, seppure armati, si sono arresi senza reagire. Nelle vetture c'erano le due pistole calibro 7,65 con 12 cartucce in totale (entrambe col colpo in canna), e un fucile a canne mozze con due colpi inseriti. Gli arrestati sono tutti italiani che vivono in zona, hanno 28, 34, 50 e 56 anni.

Tutti palermitani i quattro componenti della banda fermata dagli investigatori della Mobile milanese, riusciti ad anticipare i rapinatori e ad attenderli alla filiale della Ubi Banca in Corso Italia 54, a Busto Arsizio. I banditi sono finiti nei radar degli investigatori della sezione Antirapine, diretti da Francesco Giustolisi, grazie al monitoraggio di Gaspare Aruta, un 43enne, fortemente sospettato di aver partecipato ad altre rapine a Milano. Analizzando i suoi contatti sono arrivati ai tre complici, due dei quali trasfertisti da Palermo. Seguendo gli spostamenti hanno scoperto i loro sopralluoghi e ieri mattina hanno capito che avrebbero colpito a Busto. Due agenti si sono finti clienti intenti a prelevare al bancomat nell'anticamera e appena è entrato il 35enne Costantino Abbate - con parrucca, occhiali e taglierino, oltre che colla sulle dita per non lasciare impronte - lo hanno immobilizzato. All'esterno i colleghi hanno fermato gli altri che stavano per fare irruzione: Massimiliano Billeci, 47 anni e Marco Pasca, 38 (entrambi con precedenti per truffa). In quel momento in banca c'erano 30 persone tra clienti e dipendenti. Il direttore ha detto che avrebbero potuto portar via un bottino di 120mila euro.

