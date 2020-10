Salvatore Garzillo

Ormai è chiaro che il caporalato non riguarda solo i campi di frutta e verdura del Sud e che i caporali possono indossare anche giacca e cravatta. O almeno questa è la convinzione del pm Paolo Storari, che ieri ha chiuso le indagini sul trattamento lavorativo dei tanti rider che sfrecciano in città. Sono 10 gli indagati in questa vicenda giudiziaria inedita per una piattaforma di delivery, iniziata il 29 maggio scorso con il commissariamento di Uber Italy. Tra loro compare anche il nome di Gloria Bresciani, la manager a capo della filiale italiana del colosso statunitense, la cui posizione è stata invece stralciata e che il 22 ottobre dovrà affrontare l'udienza per la legge sulla responsabilità amministrativa. La Bresciani in un'intercettazione parlava così a un dipendente: «Davanti a un esterno non dire mai più abbiamo creato un sistema per disperati. Anche se lo pensi, i panni sporchi vanno lavati in casa e non fuori».

Nel provvedimento del magistrato si legge che i fattorini erano «pagati a cottimo 3 euro a consegna», «derubati» delle mance offerte dai clienti e «puniti» con «una arbitraria decurtazione (cosiddetto malus) del compenso pattuito». Non solo. «I rider venivano sottoposti a condizioni di lavoro degradanti, con un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale, come riconosciuto dagli stessi dipendenti Uber».

Rispondono di caporalato anche Giuseppe e Leonardo Moltini e Danilo Donnini, responsabili delle società di intermediazione Frc (indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa) e Flash Road City. Secondo Storari «impiegavano e reclutavano rider incaricati di trasportare a domicilio prodotti alimentari, assumendoli presso le imprese Flash Road City e Frc srl, per poi destinarli al lavoro presso il gruppo Uber in condizioni di sfruttamento». I fattorini erano per lo più «migranti richiedenti asilo, dimoranti presso centri di accoglienza straordinaria e provenienti da zone conflittuali come Mali, Nigeria, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Pakistan, Bangladesh» che vivevano «una condizione di estrema vulnerabilità e isolamento sociale». Disperati schiacciati da un sistema legalizzato, ma non si poteva dire.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA