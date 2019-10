Salvatore Garzillo

Nove persone sono finite in manette arrestate dalla Squadra mobile per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, corruzione, ricettazione, riciclaggio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e per lesioni personali.

La vicenda prende il via da lontano, dalle rivelazioni di un pentito che traccia le dinamiche del traffico di cocaina nella zona Nord Ovest di Milano. Il collaboratore di giustizia è Laurence Rossi, ha 42 anni e per molti degli uomini finiti in manette è stato uno dei maggiori fornitori di droga. Quando è stato arrestato nel 2017 nell'ambito dell'operazione Old Story-Eden, aveva deciso di svuotare il sacco e di raccontare tutto quello che sapeva di quel mondo, dando il via a una serie di nuove inchieste che hanno portato all'arresto di decine di pusher di diverso livello. L'ultima indagine si è conclusa appunto ieri con la cella per 8 persone (più lo stesso Rossi).

Gli spacciatori operavano a Nord Ovest di Milano tra i quartieri della Comasina, Bruzzano, Quarto Oggiaro e Bollate. Gli uomini della Narcotici diretti da Domenico Balsamo, coordinati dalla Direzione Distrettuale di Milano, hanno così chiuso il cerchio attorno all'attività di Rossi, che con i suoi racconti è stato il fulcro di Red carpet, un'inchiesta che nel 2018 ha consentito alla Dda di arrestare 23 persone che dal 2013 al 2017 avevano fatto parte di una associazione che gestiva le piazze di spaccio nei quartieri Comasina e Bruzzano.

Nell'ultima ordinanza firmata dal gip Anna Calabi sono ricostruite le forniture di droga a tre diversi gruppi ai quali, tra il 2012 e il 2017, Rossi ha venduto tra i 164 e i 190 chili di cocaina. Gli otto finiti in manette sono tutti pregiudicati o pluripregiudicati comparsi in alcune delle più importanti operazioni antidroga degli ultimi anni: Antonio Mazzitelli (di 34 anni), Maurizio Campesi (32), Michele Antonino (42), Rosanna Pitino (59), Nicholas Ghizzardi (29), Davide Graziano (28), i fratelli Claudio e Yari Viotti (di 31 e 29).

Laurence Rossi adesso avrà garantita una nuova vita e beneficerà del programma pentiti.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA