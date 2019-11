Salvatore Garzillo

Nonno e nipote lavoravano assieme, si presentavano come due generazioni di idraulici a confronto: il maestro che trasmetteva l'esperienza al più giovane. Infondevano anche fiducia a vederli assieme. In realtà l'unica attività di famiglia erano le truffe, i segreti da tramandare erano i trucchi su come fregare le persone.

I due sono stati arrestati in via Canonica dagli agenti del commissariato Comasina dopo l'ennesimo raggiro a un anziano, convinto a sborsare 100 euro per un controllo alla caldaia che non è mai avvenuto. Giovanni Nutile e suo nipote Marco, 59 e 18 anni (entrambi con precedenti), erano diventati così esperti e credibili da rilasciare anche fattura dopo ogni uscita. Fatture false intestate a ditte inesistenti con partite Iva che non era possibile rintracciare. Gli investigatori hanno trovato diversi blocchetti: sarebbero 300 i casi (in un solo anno) su cui ora stanno facendo accertamenti. Un bel guadagno se si considera che a seconda della presunta gravità dell'intervento la loro parcella oscillava tra i 100 e i 300 euro.

L'indagine Boiler è iniziata nel settembre scorso, quando una donna ha scoperto che i due non avevano fatto nulla alla caldaia guasta, che due giorni dopo la loro visita continuava a non funzionare. Ha quindi chiamato un altro tecnico che le ha risolto il problema, spingendola a denunciare alla polizia l'episodio. Le ricerche sono partite dal sito internet attraverso cui la coppia di truffatori si faceva pubblicità. «Abbiamo rintracciato i webmaster e chiesto spiegazioni - ha raccontato il dirigente di Comasina, Antonio D'Urso - non erano stati pagati per il proprio lavoro, sono stati ben felici di fornirci materiale per aiutarci a individuare nonno e nipote».

A quel punto è scattato un lavoro di individuazione e poi pedinamento, concluso mercoledì in via Canonica, quando i due sono usciti dall'appartamento dell'ennesima vittima con la tuta da idraulici. Nel loro borsone da lavoro c'era tutta l'attrezzatura di un professionista, compreso il rilevatore per i fumi: peccato che le pile all'interno fossero ossidate.

