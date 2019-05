Salvatore Garzillo

«Non so chi mi abbia sparato, mi dispiace ma non ho elementi, non posso aiutarvi». Sono le prime parole raccolte dagli investigatori della squadra mobile dal letto di Enzo Anghinelli, il pregiudicato 46enne che lo scorso 12 aprile è stato ferito in un agguato in via Cadore da due uomini in sella a uno scooter. Quella mattina hanno affiancato la sua auto e uno di loro ha esploso cinque colpi di pistola calibro 9, uno dei quali ha attraversato il cranio di Anghinelli ma, miracolosamente, non lo ha ucciso. Una traiettoria così insolita da fargli guadagnare il soprannome di Enzo l'immortale.

«Non so chi mi abbia sparato» ha ripetuto Anghinelli pronunciando le parole piano, con fatica, ancora circondato da tubi e macchinari che monitorano le sue condizioni. È vivo, certo, ma il quadro clinico non è positivo. Il proiettile ha interessato un pezzo di cervello, non è ancora possibile stabilire con certezza i danni provocati dal trauma cerebrale. Gli uomini della Mobile, diretti da Lorenzo Bucossi, speravano di raccogliere qualche elemento utile ma sapevano che avrebbero potuto trovarsi di fronte a un muro. È possibile che Anghinelli non conosca i suoi aggressori, meno probabile (a detta degli investigatori) che non sappia neppure la direzione in cui cercarli. Non si può escludere che voglia evitare di fare nomi per non complicare la sua situazione.

La storia criminale di Anghinelli è molto nota, è stato un broker della cocaina di buon livello fino all'arresto 11 anni fa nell'ambito di una grossa inchiesta antidroga. Esce dal carcere il 23 novembre 2016 e ripete a tutti di essere fuori dal giro, di voler fare una vita tranquilla. Eppure, secondo la polizia, aveva riallacciato vecchi rapporti e si stava rimettendo in piazza con un ruolo molto ridimensionato rispetto al passato. Il movente del tentato omicidio si cerca proprio qui, tra le tensioni che il suo ritorno potrebbe aver scatenato. Il campo in cui si concentrano le indagini è in un calderone di interessi che mischia spacciatori, trafficanti, ultrà delle curve milanesi, sottobosco dell'estrema destra.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA