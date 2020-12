Salvatore Garzillo

Non omicidio volontario (con dolo eventuale) ma omicidio stradale. Per questo reato il giudice delle udienze preliminari Carlo Ottone De Marchi ieri ha condannato a 4 anni in abbreviato Fabio Manduca, 40 anni, per la morte di Davide Dede Belardinelli, 39 anni, tifoso del Varese investito e ucciso durante l'agguato teso dagli ultras dell'Inter ai supporter napoletani la sera del 26 dicembre 2018. La sentenza di primo grado smonta la tesi portata avanti dell'accusa sostenuta dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, che avevano chiesto una pena di 16 anni imputando a Manduca la consapevolezza che avrebbe potuto uccidere con il suo suv. «Sentenza inaccettabile, gli è passato sopra due volte, altro che incidente. Mi vergogno di essere italiano», ha detto il padre della vittima, Vincenzo Belardinelli; mentre secondo la madre «il giudice ha trasformato l'accusa da omicidio volontario in stradale come se fosse un incidente del sabato sera». A lei, alla moglie e alla figlia di Belardinelli il gup ha disposto una liquidazione con 80mila euro in via provvisionale. Durante quei minuti di guerriglia urbana Belardinelli, sotto effetto di droga (come sostenuto da una perizia tecnica) aveva assaltato assieme ad altri l'auto, colpendo il finestrino con un bastone. Nella concitazione l'uomo cadde a terra rompendosi la clavicola e venne poi schiacciato dalla Renault Kadjar su cui Manduca viaggiava assieme ad altre quattro persone.

«Sono solo fuggito spaventato perché intorno all'auto avevo una trentina di persone. Se ho investito qualcuno, non me ne sono accorto», ha sempre raccontato Manduca, che dal dicembre 2019 è agli arresti domiciliari e può uscire di casa solo per andare al lavoro. Poco più basse le pene in appello per rissa e lesioni personali: dai 3 anni ai 3 anni e 10 mesi per l'ultrà del Varese Alessandro Martinoli e gli esponenti della curva interista Marco Piovella, Francesco Baj, Simone Tira e Nino Ciccarelli.



