Non ha retto alla colpa di aver ucciso la sua compagna durante una lite nel suo appartamento in via Piranesi. Il 48enne Pietro Carlo Artusi si è tolto la vita nella cella di San Vittore impiccandosi alle sbarre con una corda rudimentale fatta con i propri vestiti. Era domenica, poco dopo le 21: ha approfittato di uno dei pochi momenti in cui non era controllato dalle guardie. Eppure dal carcere fanno sapere che «era monitorato e seguitissimo».

Il giorno dopo l'arresto il capo della Squadra mobile, Lorenzo Bucossi, aveva descritto Artusi dicendo che era «molto provato per quanto è accaduto». Martedì era stato fermato dalla polizia sulle scale del palazzo al civico 19 di via Piranesi, cercava di risalire al quinto piano dove un'ora prima aveva lasciato il cadavere di Roberta Priore disteso sul pavimento e nascosto da una coperta che le aveva appoggiato sopra in uno slancio di pietà. Un gesto ricorrente in omicidi familiari. Accanto c'era il cuscino con cui lunedì sera l'aveva soffocata nel tentativo di impedirle di urlare durante il litigio. L'ennesimo di quella relazione iniziata circa cinque mesi prima e segnata da continui contrasti che in due occasioni si erano risolti con l'invio della polizia.

Artusi ha ucciso in un raptus d'ira. Ha spiegato agli investigatori che entrambi avevano sniffato cocaina e questo avrebbe alterato ancora di più la sua percezione della realtà. Dopo l'omicidio ha provato miseramente di distruggere il corpo gettandogli sopra carta incendiata, il tentativo di un uomo disperato che non sa come uscirne. Alla via di fuga ha pensato l'indomani pomeriggio: ha staccato i tubi del gas per provocare un'esplosione e cancellare ogni traccia. Non è chiaro se avesse intenzione di morire anche lui. Anche in questo caso, non è più importante. La morte di Artusi mette un punto finale all'omicidio di via Piranesi.

