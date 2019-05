Salvatore Garzillo

Non erano mazzette ma soldi leciti versati in Agorà, associazione culturale legata a Forza Italia.

È la linea difensiva di Giocchino Nino Caianiello, l'uomo definito il grande burattinaio del sistema tangenti nel settore appalti scoperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano grazie a un'indagine che ha portato a 10 arresti e 100 indagati. Secondo la Procura nella vicenda che lo vede coinvolto c'è anche un grave profilo di finanziamento illecito ai partiti. La versione di Caianiello è stata spiegata dal suo avvocato Tiberio Massironi ieri mattina, prima dell'udienza al Riesame che dovrà decidere se revocare la misura cautelare in carcere, dove si trova dal 7 maggio per associazione a delinquere e corruzione. In passato era stato coordinatore di Forza Italia a Varese ma dopo una condanna definitiva per concussione era uscito ufficialmente dalla scena politica. Per i pm, però, era ancora parte integrante e avrebbe fatto da ponte per finanziamenti finiti in fondi neri. Il suo difensore ha ripetuto che gli investigatori non troveranno nulla.

Intanto, si complica la posizione di Pietro Tatarella, ex consigliere comunale milanese ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia. Ieri è emerso un pizzino in cui si parla di 10mila euro versati dalla Ecol Service di Daniele D'Alfonso al giovane politico per la sua candidatura alle Europee per Forza Italia (alle quali non è stato eletto). Il bigliettino scritto a mano risulta negli atti d'indagine ed è stato trovato il giorno dell'arresto nel portafogli di Caianiello, che aveva appuntato «Tata-Ecol euro 10.000 (Europee)».

C'è un'intercettazione registrata il 24 aprile all'Haus Garden Café di Gallarate, in cui Caianiello e Mauro Tolbar (titolare di una società di consulenza che per la procura è uno dei collettori delle tangenti) parlano di «un probabile finanziamento illecito della campagna elettorale» di Tatarella.

