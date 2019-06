Salvatore Garzillo

Non era una sostenitrice del movimento free hugs, gli sconosciuti che regalano abbracci ai passanti per portare gioia nel mondo. Arabela Stefan era una professionista del furto con destrezza. Bella, elegante, si lanciava sulle proprie vittime (tutte anziane) abbracciandole e riuscendo a sfilar loro i preziosi orologi dal polso. La ladra, tedesca, 27 anni, passaporto romeno, è stata fermata dalla Squadra mobile sabato in viale Liguria. Quel giorno aveva abbracciato un pensionato di 83 anni in via Bergognone, si era fatta palpeggiare offrendogli una prestazione sessuale e aveva approfittato dello stordimento dell'uomo per alleggerirlo di un Patek Philippe da 22mila euro. Il 7 giugno era toccato a una 90enne, avvicinata in Buonarroti con la scusa di essere la figlia di un'amica. e derubata di un Patek Philippe da collezione. Il 14 giugno si è ripetuta la scena del braccio portato al seno con uno sconosciuto di 73 anni fermato in via Washington. Quando si è allontanata aveva in tasca il suo Rolex da seimila euro. Le telecamere della zona hanno consentito agli investigatori di identificare la ladra.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA