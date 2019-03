Salvatore Garzillo

Non era un regolamento di conti nel mondo della criminalità organizzata, ma uno scontro tra pregiudicati nato da un semplice diverbio davanti al bar El Tabacheé, al centro di piazza Gasparri, alla Comasina.

Era l'11 settembre: due uomini si affrontarono a colpi di pistola con una sparatoria in pieno giorno che in zona non si vedeva dai tempi di Vallanzasca e compari. Telecamere e testimonianze hanno portato a due nomi ben noti alle forze dell'ordine: Peter Mangani, 36 anni, e Claudio Privitera, 45. Il primo è stato condannato quattro volte per furto, una volta per violenza privata e tentate lesioni continuate, per lesione personale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ed infine condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi per detenzione e porto illegale di armi nell'ambito dell'inchiesta di ndrangheta Infinito. Privitera ha invece condanne per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi, tentata violenza privata, maltrattamenti in famiglia, violenza privata e lesioni personali, tentata rapina, cessione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della seconda sezione del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano li hanno arrestati per tentato omicidio eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Maria Cristina Mannocci su richiesta del pm Roberto Fontana.

Quel giorno ci sono stati due momenti di violenza. Il primo alle 10,20, quando Mangani, armato di un coltello, ha ferito al fianco sinistro il rivale al culmine del diverbio. Sono scappati rispettivamente in scooter e in bicicletta ma mezz'ora dopo Mangani è tornato col proprio Scarabeo nero sotto i portici di piazza Gasparri e ha esploso 12 colpi di calibro 7x65 contro Privitera che nel frattempo aveva trovato rifugio tra i tavolini esterni del bar. Il 45enne, però, non si è tirato indietro e ha risposto al fuoco con un revolver. L'azione è durata pochi secondi. Nonostante la quantità di gente attorno e la traiettoria ad altezza uomo di tutti i colpi, nessuno è rimasto ferito. Alcuni proiettili si sono conficcati nelle auto in sosta. È lo stesso gip a sottolineare che non c'è stato un morto «per via di un mero caso».

