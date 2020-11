Salvatore Garzillo

Non bastava il pericolo per il virus, da ieri all'ospedale Niguarda si è aggiunta la preoccupazione per un atto intimidatorio che non ha ancora una matrice chiara. Alle 17 un'infermiera ha trovato un razzo illuminante in dotazione all'esercito abbandonato sotto la sedia nella sala d'aspetto di Radiologia. Un oggetto di mezzo metro che non passa inosservato e che non può essere stato dimenticato per caso. La dipendente ha chiamato la vigilanza privata che a sua volta ha avvertito gli agenti in servizio al posto di polizia dell'ospedale. Alcuni minuti dopo sono arrivati anche gli artificieri che sono riusciti a identificare l'ordigno e a rassicurare i presenti. Si trattava di un razzo illuminante Fal 59 in dotazione all'esercito italiano che non poteva esplodere in quanto privo di innesco. Sulla punta, in parte coperta da nastro di carta, si vedono incise le parole Ministero Difesa - Costarmaereo, dicitura valida fino alla fine degli anni Novanta. Da quanto si è saputo, quella sala è frequentata soltanto da pazienti e operatori dell'ospedale. Tanto che gli investigatori, tra i vari elementi, stanno acquisendo l'elenco dei pazienti del reparto. Sull'episodio stanno indagando la Digos e il pool antiterrorismo della Procura, guidato da Alberto Nobili, che dopo un'informativa degli investigatori aprirà un'inchiesta per detenzione e porto di arma da guerra. L'ipotesi è che sia stato messo lì per essere ritrovato, come messaggio intimidatorio nel clima di tensione attorno all'emergenza sanitaria Covid.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

