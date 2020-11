Rider, sale la protesa per il contratto: «Siamo sottopagati»

«No al nuovo contratto». Lo urlano i rider, lo scrivono sui cartelli attaccati alle enormi borse termiche. Per il terzo giorno consecutivo i fattorini hanno scelto di manifestare con un corteo spontaneo. Senza una meta precisa. Partiti dalla sede Rai di corso Sempione, un centinaio di lavoratori ha sfilato, forse anche qualche decina in più dato che lungo il percorso via via qualcuno si aggiunge dopo aver terminato un servizio. «Ci toglieranno altri 50 centesimi, finiremo per essere pagati 2 euro a consegna», urlano i rider dal sellino delle bici con cui percorrono quelle stesse strade che ogni giorno sono il loro ufficio e che ieri hanno bloccato. Per tutto il pomeriggio sono andati da un punto all'altro facendo impazzire gli agenti che dovevano seguirli. E anche il traffico ne ha risentito.

Da via Torino alla stazione Centrale e poi il cimitero Monumentale e corso Buenos Aires. Nessuna tensione né gesti violenti. I lavoratori denunciano di avere poche coperture e garanzie, anche alla vigilia del nuovo lockdown che li renderà di nuovo indispensabili.



Attorno alle 19 due fattorini hanno litigato fra loro, sembra per le motivazioni del corteo. Un giovane di 23 anni è rimasto contuso. Alle 21 la protesta si è conclusa. È possibile che l'iniziativa si ripeta anche oggi.

