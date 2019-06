Salvatore Garzillo

Musica techno allo scalo di Porta Romana, un evento cui hanno partecipato quasi seimila persone. Un'occasione ghiotta per i pusher, arrivati da fuori Milano per vendere metanfetamina, ketamina e cocaina. In quattro sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia Monforte durante il servizio organizzato sabato sera, sono due 21enni e due 24enni con precedenti specifici. I militari guidati da Silvio Maria Ponzio si sono mimetizzati tra i partecipanti alla serata e sono riusciti a bloccare gli spacciatori mentre vendevano le dosi a ragazzi anche più giovani di loro, come nel caso di un 18enne che stava comprando ketamina, un anestetico per cavalli che ha effetti allucinogeni e cancella totalmente la sensazione di dolore. I carabinieri hanno lavorato in collaborazione con i buttafuori dell'organizzazione e hanno individuato i pusher nei punti cardine dell'area: sotto al palco, accanto al bagno, all'esterno della pista e vicino al bancone del bar. Nascondevano le dosi nei calzini e nelle mutande, in totale sono stati sequestrati poco meno di 10 grammi di ketamina, 2,5 di Mdma (metanfetamina in polvere), 6,5 di cocaina e due di shaboo. Quest'ultima è la sostanza che sorprende maggiormente perché, in genere, è consumata quasi esclusivamente dalla comunità filippina e cinese. La presenza a una serata del genere di shaboo - una metanfetamina in cristalli che ha effetti dieci volte superiori alla cocaina - è un indicatore preoccupante, segna un passo in avanti della sostanza nel tessuto sociale più ampio. Una dose da 0,10 costa 30 euro. Un episodio in linea con quanto registrato negli ultimi anni dagli investigatori, secondo cui il consumo di droghe sintetiche è in forte aumento.

Martedì 25 Giugno 2019

