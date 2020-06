Salvatore Garzillo

Milano non è zona sismica, ma è una certezza da cui è esclusa la gente che vive lungo il percorso del cantiere dalla metro blu, che ieri mattina ha causato un altro incidente all'altezza di via Santa Sofia.

Alle 9,30 una voragine si è aperta in un'area recintata davanti a un palazzo di dodici piani in pieno centro, costringendo i vigili del fuoco a evacuare venti residenti. Una scelta precauzionale, secondo un protocollo ben noto per questo tipo di episodi. Per alcune persone è stato necessario utilizzare l'autoscala, sono usciti dalla finestra perché a causa dello smottamento le porte degli appartamenti sono finiti fuori asse impedendo l'apertura.

Secondo quanto ricostruito dai tecnici, sarebbe stata colpa di un incidente dovuto ai lavori della nuova linea della metropolitana che collegherà l'aeroporto di Linate a San Cristoforo e che sarà inaugurata (per la prima parte) nel gennaio 2021.

Il cedimento strutturale si è verificato nelle cantine del condominio durante un lavoro di collegamento con la galleria principale. Gli operai stavano scavando per creare i canali di ingresso e di uscita di emergenza di locali secondari della futura stazione.

L'incidente di ieri non è il primo e, temono i residenti, potrebbe non essere l'ultimo. Nei mesi scorsi ci sono state molte lamentele, denunce ed esposti per le profonde crepe apparse sui muri delle abitazioni che si trovano sul percorso della tbm, la talpa meccanica, l'enorme trivella che sta scavando il sottosuolo. A dicembre è toccato agli abitanti di un palazzo in piazza Vetra, evacuati per le preoccupanti oscillazioni. Intonaco e marmi portano ancora i segni delle fratture e l'iter di risarcimento prosegue la sua lunga strada.

«Ho sentito come un boato, ha vibrato tutto», disse una inquilina che era scappata in strada col proprio gatto sfidando la pioggia di quella giornata. A rassicurare, in parte, ci pensò Fabio Terragni, presidente della società M4: «Quando procede la talpa non si limita a scavare, ma mette in sicurezza le gallerie inserendo gli anelli prefabbricati che vanno a formare il tunnel in cui correranno i treni. In quel momento, fra il terreno e il rivestimento delle galleria si può creare un «vuoto» che provoca un scostamento del terreno che non dovrebbe superare il centimetro. È assolutamente nella norma».

