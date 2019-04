Salvatore Garzillo

Milano è più sicura. Secondo i dati diffusi ieri dal neo questore Sergio Bracco nel 2018 i reati sono diminuiti a Milano del 4,2% e del 3,38% in provincia. Dimezzati gli omicidi volontari, 6 a Milano mentre 22 nella provincia e a Monza (-15.38%). Giù anche i furti: a Milano scendono del 4,49% e del 5,24% nell'hinterland (con circa 89 mila episodi in termini assoluti nel primo caso, e 150 mila nel secondo). In picchiata le rapine, calate del 16% (2.476 episodi). Un dato che secondo la questura sarebbe anche frutto dei maggiori controlli che hanno portato a un aumento degli arresti del 2,5% (3.480 a Milano, 3.786 in provincia) e del 2,4% dei denunciati (10.118). L'attività porta frutti anche per i sequestri di droga, oltre due tonnellate (+63%): l'eroina cresce del 184%, la cocaina del 587% e le droghe sintetiche del 595%. Questo non significa che ci sia più droga in giro, semplicemente che ne è stata scoperta di più rispetto all'anno precedente. «I reati calano ma se poi il cittadino esce e ha paura bisogna comunque lavorare sulla percezione di insicurezza, che dipende solo in parte dai reati - ha spiegato il questore Bracco, arrivato a Milano da poche settimane - La percezione è legata ad altri elementi come la situazione delle periferie, il degrado, il disagio sociale e la paura del diverso». Interessante in questo senso il dato relativo alla richiesta di porto d'armi, calata del 17,68%. Nel 2018 il predecessore Marcello Cardona ha firmato in tutto 1.620 rilasci, mentre ha revocato il permesso a 90 persone e l'ha negato a 315. Significativo anche il lavoro dell'ufficio Immigrazione, che ha il record italiano per numero di rimpatri, 1.180 fogli di via (il 3% in più rispetto al 2017). «Significa circa 4 rimpatri al giorno domeniche comprese - ha continuato Bracco - Un grande sforzo visto che si tratta di un'operazione complicata, che coinvolge i tribunali, i giudici di pace e i consolati».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA