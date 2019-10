Salvatore Garzillo

Mentre i poliziotti perquisivano il loro appartamento, mentre li portavano via in manette e mentre riempivano i moduli di arresto in commissariato, i cellulari dei pusher non hanno mai smesso di suonare. La loro roba era la migliore, la più cara ma anche la più richiesta. Oltre alla ketamina, alle pasticche di Mdma e alla solita erba, avevano la cocaina rosa, un prodotto quasi introvabile sul mercato milanese, sintetizzato nei laboratori del Sudamerica per dare effetti molto più potenti della normale polvere bianca.

A differenza di quest'ultima, però, è tutta chimica e una sola dose da 0,15 grammi può costare anche 400 euro. Per questo i due pusher - un italiano di 36 anni, incensurato, e un brasiliano di 33 con precedenti specifici - puntavano ai portafogli gonfi del popolo della notte durante la settimana della Moda.

L'indagine del commissariato Centro è iniziata dopo una serie di malori e di risse scatenate dall'uso della 2-CB, o Nexus, altro nome della coca rosa. Tutti episodi tra i locali di corso Como e delle colonne di San Lorenzo. Partendo dai consumatori sono riusciti a risalire la corrente fino a individuare un appartamento comune a molti di loro, una casa anonima in via Pacini, in zona Piola, dove i due avevano allestito un emporio per soddisfare qualunque richiesta: c'erano 35 grammi di ketamina, 8 grammi di coca, 314 pastiglie di Mdma, 227 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish e 18 grammi di 2-CB. In più hanno trovato 3mila euro in contanti, una pistola scacciacani, 47 cartucce e 2 bilancini.

Nelle stanze c'erano anche diversi sacchetti vuoti: l'ipotesi è che si tratti dei resti di droga già venduta. Sembra che la Fashion Wek sia stata un periodo d'oro per il duo. Erano bravi a tenere un profilo basso (il brasiliano aveva un ordine di cattura per 11 mesi pendente da 3 anni) ma è difficile restare nell'ombra vendendo la Nexus.

È uno dei primi sequestri di questo tipo in città: costa troppo per diventare di largo consumo, ma gli effetti che garantisce potrebbero ingolosire una fetta più ampia di clienti. A quel punto, come per qualunque prodotto, verrebbe rispettata la regola del mercato: se cresce la domanda, aumentano anche i fornitori e i prezzi calano.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

