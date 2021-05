Salvatore Garzillo

Mentre i poliziotti lo arrestavano per sfruttamento della prostituzione, ha raccontato la sua vita precedente. «Per 17 anni ho fatto il carabiniere e per 16 ho lavorato nei servizi segreti», ha spiegato il 65enne Benedetto Raccuglia agli agenti che lo ammanettavano assieme al figlio 33enne Gaetano, entrambi accusati di aver gestito una casa d'appuntamenti in via Mantova mascherata da negozio di tatuaggi.

Gli investigatori del commissariato Monforte Vittoria avevano ricevuto diversi esposti dai condomini del palazzo a cui era collegato il loro negozio, un'attività aperta 5 anni fa con regolare registrazione sotto forma dell'associazione Salute e Benessere. Secondo quanto riferito dai poliziotti, si trattava di una copertura che nascondeva un altro genere di business. Dopo aver lasciato l'Arma e aver collezionato precedenti per porto abusivo di arma e falso ideologico, il 65enne aveva aperto un'agenzia di investigazioni che però è durata poco, costringendolo a trovare un'altra soluzione.

Le indagini sono iniziate nei primi mesi del 2020 quando i due, a seguito del lockdown, hanno abbassato la saracinesca del negozio e hanno cominciato a far entrare i clienti dal retro, passando dal portone del condominio. A un certo punto il viavai è diventato insostenibile per i residenti, che si sono rivolti alla questura con la speranza di risolvere la situazione. Gli agenti hanno compiuto sei appostamenti per verificare il contenuto delle denunce e in tutte le occasioni hanno trovato il padre o il figlio di guardia all'ingresso del negozio ufficialmente chiuso. I clienti venivano agganciati in rete e potevano scegliere tra una serie di prestazioni offerte con una sorta di menù. Le cifre oscillavano tra gli 80 e i 100 euro.

I Raccuglia, entrambi originari di Palermo, devono rispondere di sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione e reclutamento di due ventenni romene che ora sono tornate al loro Paese d'origine. I datori di lavoro gli lasciavano il 50 per cento dell'incasso a prestazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 05:01

