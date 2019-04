Salvatore Garzillo

Mariapiera Pesce ha 55 anni, occhi vispi e corpo minuto. Secondo l'Anticrimine non ha mai lavorato un giorno in vita sua eppure è riuscita ad acquistare auto, terreni, preziosi, ville con rubinetti placcati d'oro. Il suo talento ha superato la sua ambizione, tanto da guadagnarsi il soprannome di maga dei Rolex. La sua specialità, infatti, è riuscire a rubare orologi di valore soprattutto nelle gioiellerie del Quadrilatero. Sempre a volto scoperto e a mani nude, le sue armi sono l'aspetto innocuo, il profilo basso, la capacità di interpretare il ruolo di una facoltosa cliente e soprattutto quello di confondere i commessi facendo sparire i preziosi da sotto al naso. Nella carriera ha collezionato orologi da oltre 135mila euro, bracciali da 100mila, anelli da 50mila. Un anno fa la questura le aveva sequestrato beni per un milione di euro, ieri dalla Questura hanno fatto sapere che la sezione Misure di Prevenzione del Tribunale ha trasformato il provvedimento in confisca. Siamo al primo grado, c'è ancora tempo per arrivare alla conclusione di questa vicenda, ma per ora il tesoretto della Pesce è nelle mani dello Stato. Nell'elenco, ci sono anche 50mila euro trovati sui conti relativi alla vendita di un bar a Brugherio, terreni a Cologno Monzese e Monza, un'auto del valore di circa 30mila e una grossa villa a Brugherio che era stata messa in vendita per 700mila euro.

Molto più lunga la lista dei reati commessi dal primo incontro con la polizia, nel 1979, quando fu denunciata per il furto di due pellicce: valore 3 milioni e 900 mila lire.

