Salvatore Garzillo

«Mandatemi qualcuno, ho fatto una cazzata». Sono le ultime parole pronunciate da Flavio La Manna prima di togliersi la vita con un colpo di pistola alla testa. Il vigilante di 26 anni, pochi minuti prima, aveva investito e ucciso il 65enne Aristide Dentice all'incrocio tra piazza Emilia e corso XXII marzo. Un incidente fatale che, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, sarebbe stato causato dall'attraversamento di La Manna con il semaforo rosso.

Erano le 4 di mercoledì. Il ragazzo era di servizio con l'auto dell'istituto di vigilanza privata per cui lavorava, la Axitea. All'incrocio ha travolto l'uomo in sella allo scooter, che nella caduta ha perso la vita. Un testimone, ascoltato dai carabinieri, ha raccontato di non aver visto l'impatto ma di essersi girato solo dopo il rumore dello schianto e di aver seguito l'intera scena. La Manna è sceso dall'auto per prestare soccorso e quando si è accorto che per il 65enne non c'era nulla da fare è rientrato nell'abitacolo per chiamare il proprio centralino. Subito dopo si è ucciso con la pistola d'ordinanza. Quando i militari del Radiomobile sono arrivati sul posto, respirava ancora. L'intervento dei paramedici del 118 è stato inutile, è morto in ospedale alle 5,10. Non ce l'ha fatta neppure il 65enne, che in un primo momento era stato rianimato in strada.

Nessuno riesce a spiegare la decisione del ragazzo, che fino a ieri sembra non avesse mai manifestato intenti suicidi. Chi lo conosceva lo descrive come affidabile, preciso e appassionato del proprio lavoro, come dimostra una lettera postata sul suo profilo Facebook: «Non siamo poliziotti, eppure lavoriamo nelle stesse postazioni. Non siamo personale di Stato, eppure siamo tenuti a prestare un giuramento dinanzi lo Stato. Siamo la categoria professionale meno pagata d'Europa, ci viene chiesto di garantire ordine e sicurezza, talvolta di rischiare la vita e perderla, per 1080 euro al mese».

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

