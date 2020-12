Salvatore Garzillo

Mancava il terremoto più forteforte degli ultimi 500 anni. E ora i lombardi possono archiviare il 2020. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha spiegato che la scossa registrata alle 16.59 di ieri ha avuto una magnitudine di 3.9 gradi, con epicentro a 4 chilometri da Pero e a una profondità di 56 km. Il dato più interessante lo racconta Lucia Luzi, a capo della sezione di Milano dell'Ingv: «Guardando il catalogo storico dei terremoti, dobbiamo risalire a 500 anni fa per trovare una scossa gemella di quella odierna, con epicentro a Milano e magnitudo 3.7. Poi a Monza nel 1396, con una scossa di magnitudo stimata intorno a 5; e una scossa al confine col Piemonte nel 1918, con una magnitudo pari a 4.6».

A Milano è stata percepita come una esplosione seguita da un leggero spostamento. La scossa non ha causato feriti né danni importanti, ma in tanti hanno chiamato i vigili del fuoco per avere informazioni.

I pochi interventi hanno riguardato per lo più porte bloccate perché uscite fuori asse e la verifica della stabilità di alcuni edifici nel Monzese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

