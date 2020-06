Salvatore Garzillo

Mai una denuncia, una segnalazione, un problema da quella villetta in via De Nicola, a Palazzo Pignano, un paese di 3.800 abitanti, in provincia di Cremona.

Tutti conoscevano il 56enne Eugenio Zanoncelli, operaio, e sua moglie Morena Designati, 49enne che da 5 anni combatteva contro una forma precoce di Alzheimer. I vicini pronunciano le frasi consuete di stupore e choc. «Lui era una brava persona, salutava sempre, nessuno se l'aspettava» - ma in questo caso sono tutti sinceri, non ci sono formule di circostanza. Davvero nessuno si immaginava che Zanoncelli, operaio alla Bosch di Offanengo con una fedina penale immacolata, potesse uccidere sua moglie, madre del loro bambino di 12 anni. Uno schiaffo, forse un pugno in un momento di rabbia, l'unica cosa certa è che la donna ha battuto la testa ed è morta praticamente sul colpo, finendo con il corpo in parte sotto al tavolo del salotto. Erano le 22 di mercoledì, in quel momento il figlio era fuori con amici. Al suo rientro, poco dopo, ha trovato la madre immobile sul pavimento e il padre disperato, fuori da sé, con le mani sul viso e scatti frenetici delle gambe.

In un attimo di lucidità è riuscito a dirgli «ti porto dallo zio». Ha caricato il 12enne in auto e ha guidato in silenzio fino ad Agnadello, il paese vicino dove vive suo fratello. A quel punto gli argini hanno ceduto e l'ha detto anche a lui: «Ho ucciso Morena». Il fratello, scioccato dalla notizia, non ha fatto in tempo a bloccarlo ma ha trovato la forza di chiamare i carabinieri per dare l'allarme. I militari lo hanno cercato tutta la notte, solo all'alba di ieri lo hanno rintracciato al volante della sua Volvo a Rivolta d'Adda, il paese d'origine della coppia da cui si era trasferita qualche anno fa per vivere in una villetta a schiera. Zanoncelli non ha opposto resistenza, è salito sull'auto dei carabinieri diretto alla caserma di Crema per essere interrogato dal sostituto procuratore Milda Mille per ricostruire la dinamica e chiarire il movente. Infine è stato trasferito al carcere di Ca' del Ferro a Cremona.

«Non erano mai arrivate segnalazioni ma è probabile che la situazione andasse avanti da tempo - ha commentato il sindaco di Palazzo Pignano, Rosolino Bertoni - Forse non siamo stati in grado di fare rete».

