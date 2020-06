Salvatore Garzillo

Lo spaccio di droga segue i meccanismi di un'attività commerciale. E se la quarantena aveva (quasi) azzerato la movida e quindi la domanda, la Fase 2 e 3 con il liberi tutti hanno fatto ripartire i meccanismi criminosi di trafficanti e pusher per rifornire la piazza milanese.

Nei giorni scorsi polizia e carabinieri, in due diverse operazioni, hanno arrestato 6 persone e sequestrato oltre 460 chili di droga e 230mila euro. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti a Cadorago (Como), dove hanno preso due albanesi, uno svizzero e un italiano, il 56enne Antonio Valenzisi, già noto alla giustizia per vicende di droga e associazione di stampo mafioso (diversi pentiti lo hanno indicato come affiliato alla locale di ndrangheta di Mariano Comense). Ruotavano tutti attorno a una ditta che ufficialmente vende cannabis light e dove invece hanno trovato 450 chili tra marijuana e hashish con principio attivo superiore al consentito. Valenzisi è stato trovato anche in possesso di 2 pistole e di 3.600 euro. I carabinieri di Cornaredo, invece, hanno arrestato due pregiudicati marocchini di 23 e 46 anni che nel loro appartamento di San Bovio, una frazione di Peschiera Borromeo, nascondevano 10 chili di cocaina e 227mila euro in contanti. Mercoledì i militari, in servizio a Corsico, hanno intimato l'alt ai due stranieri che per tutta risposta sono scappati. Poco dopo hanno abbandonato l'auto in campagna e hanno proseguito a piedi ma sono stati raggiunti. Portati a casa il ritrovamento di coca e denaro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

