Salvatore Garzillo

Lo shaboo in bustine trasparenti, l'ecstasy nelle confezioni di caramelle rinfrescanti. Ecco come uno spacciatore cinese di 23 anni aveva diviso il suo capitale che custodiva a casa: 800 grammi di metanfetamina e 1000 pasticche, per un valore stimato tra i 200 e 300mila euro. Lo shaboo, in particolare, è solo in apparenza una quantità di poco conto, in realtà un grammo corrisponde a 10 dosi, ognuna venduta tra i 50 e i 70 euro.

Gli agenti della squadra mobile lo hanno sorpreso sabato pomeriggio in via Lecco, nel cuore della movida di Porta Venezia, una piazza di spaccio inedita per lo shaboo, sostanza consumata quasi esclusivamente dalla comunità filippina. I poliziotti della sezione antidroga si sono accorti dello scambio veloce tra l'asiatico e un sudamericano, identificato poi per un venezuelano di 43 anni che già in passato era stato fermato dalla polizia di Monza con 22 grammi di shaboo. Il 23enne, che risulta incensurato, aveva in tasca 1300 euro e un grammo di metanfetamina. L'altro nascondeva ben 5 grammi di shaboo che ha tentato di giustificare con l'uso personale. Non gli è andata bene, hanno arrestato anche lui per spaccio. La vera sorpresa, però, c'è stata al momento della perquisizione dell'appartamento del cinese, in una traversa di corso Sempione.

In casa, poggiato sul tavolo, c'era il suo tesoretto di droga. I cristalli di shaboo nelle bustine trasparenti, le pasticche rosa di ecstasy nei pacchetti di Mentos pronte per essere vendute. Il principio attivo di queste ultime sarà analizzato nei laboratori della polizia, per lo shaboo c'è poco da evidenziare e lo ricorda Vittorio La Torre, dirigente della II sezione della Mobile che si è occupata del caso: «Ha effetti devastanti a livello fisico e psicologico, a parità di dose è dieci volte più potente della cocaina. Questo è uno dei maggiori sequestri negli ultimi anni a Milano. Basti considerare che da quelli 800 grammi sarebbero state prodotte circa 8000 dosi».

