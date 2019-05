Salvatore Garzillo

Lo scorso 24 aprile un gruppo di militanti di estrema destra ha esposto uno striscione con la scritta Onore a Benito Mussolini in corso Buenos Aires. Pochi secondi di commemorazione conclusi con un saluto romano davanti ai passanti increduli. Ieri il questore Sergio Bracco ha disposto il Daspo - il provvedimento di allontanamento dagli stadi - per otto persone, tutti ultrà del gruppo Irriducibili della Lazio che quel giorno organizzarono l'azione a pochi passi da piazzale Loreto, esattamente di fronte al punto dove c'era il distributore di benzina a cui il 28 aprile 1945 vennero esposti a testa in giù i corpi di Mussolini, di Claretta Petacci e di altri gerarchi fascisti.

Una trentina di persone ha partecipato all'azione. Grazie alle immagini filmate dai cittadini la Digos ne ha individuate otto: Claudio Corbolotti, Daniele Caporaso, Tommaso Baldoni, Luca Marsili, Valerio Petrucci, Andrea De Santis, Manuel Mauro Gioia, Ben Othmane. Secondo quanto riferito dalla questura, hanno tutti precedenti e il lungo elenco comprende - a vario titolo - anche danneggiamento, porto abusivo di armi, detenzione e spaccio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce. Durante i controlli di quel giorno, la polizia ha anche fermato l'ultrà interista Claudio Morra (con precedenti per omicidio colposo), anch'egli raggiunto dal Daspo ma per il possesso di un manganello telescopico da 40 centimetri.

La figura più di spicco, a detta degli investigatori, è sicuramente il 53enne Corbolotti, il capo ultrà della Curva Nord della Lazio che il 24 aprile ha chiamato il presente per il saluto romano. Noto per essere stato candidato dell'Msi per le amministrative del 1993, nel 2004 è stato arrestato a seguito degli scontri avvenuti all'esterno dell'Olimpico durante il derby Roma-Lazio, la celebre partita sospesa per la falsa notizia di un bambino ucciso da una camionetta della polizia. La stessa partita in cui ci fu l'invasione di campo dei capi ultrà tra cui Daniele De Santis, il romanista condannato per l'omicidio del tifoso napoletano Ciro Esposito avvenuto nel maggio 2014 prima della partita Fiorentina-Napoli. Nonostante il passato violento, Corbolotti venne assunto nello staff di Antonio Lucarelli, ex portavoce romano di Forza Nuova e nominato capo della segreteria dell'allora sindaco Gianni Alemanno.

