Salvatore Garzillo

Lo hanno picchiato a mani nude ma così forte da spaccargli la teca cranica, rendendo necessario un delicato intervento al cervello concluso con l'applicazione di viti in titanio. La colpa della vittima, un 30enne incensurato, è di aver postato un selfie con la ex fidanzata di un 20enne, il giovane che poche ore dopo si è presentato a casa sua assieme al padre per la spedizione punitiva.

La cronologia di questa aggressione parte dalla serata del 21 marzo, quando il 30enne decide di cenare con due ragazze a casa di un amico in piazza Bruzzano. Durante la serata scatta una foto con una 23enne e la posta in un gruppo WhatsApp in cui è presente anche l'ex ragazzo di lei. Iniziano gli insulti e poi si passa alle minacce, a cui il 30enne dà poco peso. A fine cena le ragazze vanno via e l'uomo resta dall'amico a dormire ma attorno all'una vengono svegliati dai colpi alla porta.

«Pensavamo l'avrebbero buttata giù», ha poi raccontato il testimone alla polizia. Il 30enne fa l'errore di aprire e viene investito dalla furia dei due, che lo picchiano selvaggiamente. Secondo gli investigatori i colpi più duri sarebbero stati sferrati dal padre del 20enne, un 45enne con diversi precedenti anche per violenza. Al termine del lungo pestaggio il ferito, tramortito, tenta di mettersi a letto ma poco dopo manifesta i sintomi di un trauma cranico, con nausea e capogiri. L'amico lo accompagna al Niguarda dove nella notte lo operano d'urgenza al cervello per un grumo di sangue. Dopo 2 giorni di terapia intensiva si è svegliato, sarebbe fuori pericolo ma ancora in prognosi riservata.

Intanto, gli agenti hanno ascoltato le persone presenti alla cena e hanno ricostruito la vicenda riuscendo a identificare in poco tempo gli autori del raid. Li hanno fermati il 23 marzo nel loro appartamento in via Padre Luigi Monti, proprio in zona Niguarda. Agli investigatori non sono apparsi pentiti ma non sono riusciti a spiegare i motivi di tanta ferocia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA