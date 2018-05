Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloLo chiamano il fortino ella droga. Un soprannome guadagnato sul campo da quel palazzo di viale Bligny 42 dopo decenni di onorata carriera come roccaforte dello spaccio nell'area sud. Non parliamo di periferia, siamo a pochi metri dalla Bocconi. E ieri è di nuovo stato teatro di momenti di paura, per una brutale aggressione che si è consumata alle 11 del mattino, in pieno giorno.Un egiziano di 37 anni è entrato nel palazzo armato di coltello deciso a uccidere un connazionale che abita al primo piano. Quasi sicuramente - ritengono i carabinieri - una vendetta nel mondo dello spaccio. Il 37enne è uscito dal carcere due giorni fa dopo aver scontato una condanna per droga. Il tempo di raccogliere le idee e si è organizzato per risolvere vecchi conti in sospeso. Prima di raggiungere la sua vittima, però, ha incontrato all'ingresso una donna di 71 anni, la ex portiera dello stabile che per motivi ancora da chiarire (forse una frase di troppo dell'anziana) ha leggermente ferito con una coltellata dietro l'orecchio. Poi, nonostante le urla dell'anziana, ha imboccato la scala e ha suonato alla porta del rivale. Appena ha aperto si è scagliato contro colpendolo con tre fendenti, due al torace e uno alla coscia. Ha laciato la vittima a terra ed è scappato mentre i carabinieri del nucleo Radiomobile erano già sulle sue tracce. Dopo un breve inseguimento lo hanno fermato in piazzale Corvetto, all'interno di un ipermercato. Il fuggitivo sperava di nascondersi tra le corsie. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, sarà operato ma non è in pericolo di vita. È andata meglio all'ex portinaia, tornata a casa dopo essere stata medicata sul posto dall'equipaggio del 118.riproduzione riservata ®