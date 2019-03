Salvatore Garzillo

Li ha contattati attraverso un'app di incontri occasionali, si è accordato per la serata e ha fissato l'appuntamento a casa sua, nord Milano. In quel momento l'uomo, di nazionalità portoghese, 38 anni, non sapeva di essere finito in trappola. Quando i due ragazzi, italiani, di 19 e 23 anni hanno varcato la soglia, infatti, hanno preteso di essere pagati per un rapporto sessuale. Lo straniero si è opposto ed è stato aggredito dai due, probabilmente arrivati già con lo scopo di rapinarlo. Nella concitazione i due giovani sono riusciti a portargli via il cellulare e sono scappati. Erano da poco passate le 2 tra lunedì e martedì, e la vittima ha chiamato il 112. Pochi minuti dopo gli agenti sono riusciti a individuare i due in via Valtellina. Essendo trascorsa la flagranza, hanno potuto soltanto denunciarli per la rapina. Il 38enne è stato medicato sul posto ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

