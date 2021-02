Salvatore Garzillo

Le prove contro di lui sono schiaccianti eppure Alfred Kipe, 42enne con precedenti per armi e aggressione, continua a professarsi innocente. Secondo i carabinieri è stato lui a uccidere Luljeta Heshta, la 47enne accoltellata in strada a Pedriano di San Giuliano Milanese domenica scorsa.

I due stavano assieme da almeno 20 anni ma sembra che negli ultimi tempi le cose non andassero bene, le tensioni erano continue, si era convinto che avesse un amante e la gelosia dell'uomo aveva reso la loro vita impossibile. Così da qualche giorno la Heshta lo aveva cacciato di casa. «Non mi sono mosso da Milano per tutto il giorno ha detto agli investigatori che lo hanno trovato ubriaco nella sua abitazione a Corvetto - ho passato la giornata a bere in un bar». Poche ore prima aveva picchiato e ferito la sua donna, lasciandola sull'asfalto con due coltellate alla schiena e tre alla coscia. Era arrivato alla rotonda sulla Binasca con i mezzi pubblici, due testimoni lo hanno visto avvicinarsi a piedi, aggredirla e poi scappare verso Milano. Uno di loro lo ha anche filmato mentre fugge. Kipe ha negato di sapere che la 47enne si prostituisse ma i carabinieri non gli credono, sono troppi gli elementi che smentiscono le sue parole e il suo racconto di quella sera.

Oltre al video del testimone (in cui compaiono gli stessi abiti che indossava Kipe al momento dell'arresto) le celle telefoniche lo posizionano nell'area nel momento del delitto. «Anche se ha negato, si è contraddetto più volte» ha spiegato Luca Ciravegna, comandante della Compagnia di San Donato. La gelosia è solo uno dei moventi possibili, si sta comunque cercando di capire se alla base dell'omicidio ci siano ragioni economiche esplose con l'allontanamento dall'abitazione comune. L'arma del delitto non è stata ancora trovata, in casa di Kipe hanno sequestrato diversi coltelli da cucina ma nessuno sembra compatibile con il tipo di taglio inferto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA