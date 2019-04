Salvatore Garzillo

Le campagne di sensibilizzazione, il piano di riqualifica, la strategia di assistenza sociale e sanitaria, il presidio all'interno del boschetto. Nonostante tutto, si continua a morire di overdose a Rogoredo. La prima vittima del 2019, quella del nuovo corso potremmo definirla, si chiamava Cosimo Massimo Sarica, aveva 50 anni e un passato criminale legato alla violenza sessuale di gruppo su una nigeriana di 27 anni. Una vicenda del 2004 di cui non è chiaro l'esito: pur essendo stato arrestato dai carabinieri all'epoca, non risultano condanne a suo carico.

Il cadavere del 50enne è stato trovato attorno alle 14 di sabato ai piedi di una collinetta dal lato di via Sant'Arialdo, aveva i vestiti sporchi e la siringa nel braccio. I primi a dare l'allarme sono stati altri tossici che pensavano di riuscire a svegliarlo da quel torpore. Quando i paramedici del 118 lo hanno caricato sull'ambulanza era totalmente incosciente e con i parametri vitali vicini allo zero. È entrato al Policlinico di San Donato alle 14,40, si è spento circa venti minuti dopo.

Nella tarda serata di domenica l'ambulanza è tornata al boschetto, stavolta per soccorrere un ucraino di 35 anni in arresto cardiaco. Gli hanno somministrato subito il Narcan, il farmaco che si usa in caso di overdose. Lo chiamano anche il resuscita morti perché appena la sostanza entra in circolo il paziente si sveglia di colpo sbarrando gli occhi. È stato lasciato in osservazione ma quando ha avuto la forza per rimettersi in piedi ha approfittato di un momento di quiete ed è scappato dall'ospedale.

Un morto e mezzo in un giorno sono tanti anche per Rogoredo e anche per il boschetto ai tempi del totale abbandono. La qualità pessima dell'eroina è ben nota ma l'ipotesi è che ci sia in giro una partita di livello ancor più infimo e pericoloso del solito. Al momento non ci sono certezze, i carabinieri della compagnia Monforte stanno lavorando proprio su questo punto ascoltando i frequentatori della piazza di spaccio.

