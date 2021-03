Salvatore Garzillo

La zona rossa non piace a nessuno ma c'è qualcuno che non si arrende. Sono decine gli episodi di violazione alle norme anti Covid, dagli assembramenti ai party privati, passando per compleanni e feste di laurea. Domenica sera un centinaio di persone sono state sorprese in via Lecco a bere e chiacchierare, due attività che il virus ha reso illegali. E dire che fino a qualche tempo fa il problema nelle strade della movida di Porta Venezia era lo spaccio e la prostituzione straniera nei giardinetti.

Un residente, ormai abituato all'insolito silenzio di via Lecco, ha chiamato il centralino della questura per segnalare l'assembramento di ragazzi e non solo. Tutti comunque in buona salute perché all'arrivo delle volanti sono scappati senza farsi identificare.

«È stata più una moral suasion, va bene anche così», hanno commentato dalla Questura di via Fatebenefratelli, dove arrivano segnalazioni di continuo.

Con il cambio di colore cambia anche il piano di gestione dell'ordine pubblico, che si concentrerà sulle principali zone di aggregazione come le Colonne di San Lorenzo, Brera, sui Navigli e la Darsena.

Se in via Lecco è stato un fuggi fuggi, in via Principe Eugenio gli agenti sono riusciti a sorprendere 12 persone che festeggiavano un compleanno all'interno della pizzeria Piccolo padre. Multati i clienti, quasi tutti ventenni, e il proprietario, che oltre ai 400 euro è stato sanzionato con la chiusura per 5 giorni.

Tra domenica e lunedì, attorno alla mezzanotte, in via Zuretti i poliziotti hanno fermato tre clienti che bevevano davanti a un chiosco. In via Tucidide, invece, alle 4 di notte c'erano 6 persone che facevano festa a casa di un 52enne. Negli ultimi due casi c'è da aggiungere la violazione al coprifuoco.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA